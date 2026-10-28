"Está llena de manchitas": Ignacia Antonia actualiza estado de salud de su bebé tras pasar la noche con fiebre

28 oct. 2026 - 16:40 hrs.

Ignacia Antonia está pasando por unos días muy complicados con su hija Amelia, y es que la pequeña ha presentado varios cuadros de fiebre, además de unas manchas en su cuerpo.

Precisamente, la influencer subió previamente una fotografía donde mostraba un termómetro que registraba una temperatura de 38,6°, demostrando que la pequeña estaba muy enferma.

Ante tal fotografía, muchas seguidoras se preocuparon por el estado de salud de la menor y consultaron a Ignacia, quien les respondió a las horas.

Ignacia Antonia actualiza estado de salud de su bebé

"Bueno, ayer llevé a mi hija a urgencias porque prefiero ser una mamá exagerada a que le pase algo; llevaba como 2 horas con fiebre, ya la había dado ibuprofeno y no le había bajado nada", dijo en un comienzo.

Enseguida, explicó que "le hicieron exámenes y solamente marcó positivo en un resfriado común, pero está llena de manchitas en todo el cuerpo, entonces no entiendo, pero bueno, anoche le volvió a dar un poquito de fiebre, pero ahora al menos está mejor, gracias a toda la gente que ha preguntado".

Al final agradeció la preocupación de las personas y por querer tanto a su bebé.

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