Cristián de la Fuente frena críticas por no ir a la graduación de su hija: "La universidad no se paga sola"

28 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Esta semana Laura de la Fuente recibió el título de Licenciada en Ciencias en la Administración de Empresas, un logro académico que llenó de orgullo a sus famosos padres, Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

La joven de 21 años posó después de la ceremonia con su diploma en mano junto a su polola Paulina Rojas y también con su madre, mientras el actor la felicitaba desde la distancia.

El artista y piloto dedicó al hito de su hija un post de Instagram en el que recibió montones de felicitaciones y palabras de admiración. Sin embargo, una internauta lo cuestionó por no asistir al acto de grado.

Reacción de Cristián de la Fuente a comentario

Cristián de la Fuente publicó registros de su hija desde que era muy pequeña y cabía encima de su pecho, hasta convertirse en una mujer que supera retos y logra cumplir sus metas.

Instagram @angelicacastro_

"Es increíble el camino que has hecho. Todos los colegios que estuviste, que fueron 8, los cambios de ciudades, de países y hasta sobreviviste un balazo, ¡pero nada ni nadie te detuvo! Estoy tremendamente orgulloso de ti", expresó.

El galán de teleseries también escribió en el post una respuesta al mensaje de una seguidora, quien cuestionó: "¿No hay foto con el padre el día de su graduación?".

"No, porque el padre está trabajando en México. La universidad no se paga sola. Así que el padre la vio online", dijo el actor, quien reside en la capital azteca desde abril de 2024.

Instagram @iamdelafuente

El mensaje de Angélica Castro a su hija Laura

Por otro lado, Angélica Castro también compartió una publicación para congratular a Laura, donde evidenció que sí estuvo presente en la ceremonia. La presentadora no había aparecido en sus anteriores historias y las de su hija; en cambio, había compartido una imagen suya en un templo en Bali, Indonesia.

Sin embargo, en su nuevo post posó con la recién graduada mientras besaba su mejilla. "La emoción que siento no tiene palabras. Qué felicidad verte tan enfocada y entusiasmada estudiando algo que te apasiona", expresó.

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