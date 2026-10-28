Mega lideró el prime con sus teleseries y Volverías con tu ex? 2: Mira los resultados de este martes

28 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Mega fue el líder del prime de este martes 27. El noticiero, las teleseries del área dramática y las polémicas historias de amor y desamor de Volverías con tu ex? 2 cautivaron a la audiencia y se impusieron en el top 10 según los datos de Ibope.

Comenzando la noche, los chilenos y chilenas eligieron informarse por Meganoticias Prime. El noticiero lideró el rating entre las 20:05 y las 21:14 horas, con un promedio de 577.787.

Seguido por la exitosa teleserie Reunión de Superados, que se instaló en el primer lugar del top 10, convirtiéndose en el programa más visto del día con un alto promedio de 728.204 personas por minuto entre las 21:14 y las 22:12 horas. En el episodio se vio el desarrollo del juicio entre Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) por la custodia de Tortu (Isabella Gómez).

Mega lideró el prime del martes

En segundo lugar del ranking, la teleserie nocturna Prohibida Obsesión, protagonizada por Fernanda Finsterbusch, Diego Muñoz y Sigrid Alegría, se quedó con el segundo lugar con un promedio de 694.036 personas por minuto entre las 22:12 y las 22:59. Anoche, Luciano y Bárbara "coincidieron" en Zapallar y pasaron la noche juntos.

Para finalizar la exitosa noche de Mega, Volverías con tu ex? 2 dominó ampliamente el rating con un promedio de 628.937 personas por minuto entre las 22:59 y las 00:37 horas, con un altísimo peak de 712.379.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

El capítulo estuvo marcado por el reencuentro de la bailarina Faloon Larraguibel y el animador de televisión y radios Karol Lucero, además de su incómoda conversación tras más de una década sin contacto, luego de terminar su farandulera relación de 4 años. Mientras que esta noche veremos a Lucero volver a conducir una actividad en Volverías con tu ex? 2 que desatará tensos momentos.

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