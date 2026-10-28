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paula bolatti y su pareja felipe thompson. instagram

"Tampoco está prohibido mirar anillos": Paula Bolatti coquetea con una posible propuesta de matrimonio

  • Por Matías Rivera

Paula Bolatti y su pareja Felipe Thompson van para los dos años juntos y desde hace un tiempo que juguetean con la idea de la boda. 

Por lo mismo, llamó la atención la reciente publicación de la modelo argentina, quien se aprovechó de la inteligencia artificial para generar un escenario ficticio donde esto ocurra. 

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Y es que la argentina imaginó un espacio donde Felipe sí le pide matrimonio, lo que levantó de inmediato las sospechas. 

¿Paula Bolatti piensa en el matrimonio?

"La IA otra vez se adelantó un poquito", dijo en primera instancia en un carrusel donde se veía a Felipe arrodillado mientras sostenía una joya frente a Pauli. 

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De inmediato, la modelo quiso zanjar dudas y declaró que "aclaración: no hay planes de casamiento, pero tampoco está prohibido mirar anillos, ¿no?". 

Sin embargo, la imaginación es muy volátil e impredecible y los seguidores de la argentina la usaron de inmediato, dejando fluir esas imágenes y comentarios de lo mucho que desean verlos comprometidos. 

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