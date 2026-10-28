Camila Andrade se prueba por primera vez las opciones de vestido para su matrimonio: Su madre lloró al verla

28 oct. 2026 - 11:00 hrs.

Camila Andrade está pasando por un momento que hace tan solo unos años no hubiese imaginado, ya que está preparando su boda con su pareja Jorge Yunge.

Aunque solo llevaban juntos 8 meses, ambos decidieron dar este importante paso en la relación, entendiendo que ambos tenían planes serios para su propio futuro.

Es por esto que la bailarina y panelista de farándula se encuentra realizando los preparativos para su matrimonio, hecho que la tiene muy emocionada e ilusionada.

La emoción de Camila Andrade

"Nada se compara con la sensación de probarte vestidos de novia por primera vez", escribió Andrade en un video donde se le puede ver con las distintas opciones que tiene previstas para la boda.

Sin embargo, eso no es todo, ya que en el video se puede ver a su madre, quien no escondió la emoción de ver a su hija en un vestido de novia, algo que para toda su familia es un sueño.

Asimismo, Camila recalcó en los comentarios que este no es el vestido definitivo y que por eso Jorge la estaba acompañando en esta ocasión, respetando la tradición de que el novio no vea el que se usará en la ceremonia.

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