"Nada ni nadie te detuvo": Cristián de la Fuente y Angélica Castro celebran logro académico de su hija

27 oct. 2026 - 11:15 hrs.

Angélica Castro y Cristián de la Fuente se llenaron de emoción por el importante logro académico de su hija Laura, quien acaba de recibir un título universitario.

La presentadora y el actor le dedicaron emotivas palabras a la joven de 22 años este lunes, cuando tuvo lugar la ceremonia de graduación.

"¡Qué orgullo más grande! Felicitaciones, mi Lau. Gracias, gracias, gracias", escribió Castro junto a un video del acto de grado de su hija.

¿De qué se graduó Laura de la Fuente?

La Universidad Adolfo Ibáñez le otorgó a Laura el título de Licenciada en Ciencias en la Administración de Empresas, como puede apreciarse en una imagen del diploma publicada por Cristián de la Fuente en Instagram.

"Muchas felicidades, mi querida licenciada. No lo puedo creer, siento que fue ayer cuando cabías en mi pecho y te tomaba en brazos con una mano", escribió el artista, quien también elogió a su hija por el camino que ha recorrido a pesar de las adversidades.

Instagram @angelicacastro_ @lauradelafuente

"Todos los colegios que estuviste, que fueron 8, los cambios de ciudades, de países y hasta sobreviviste un balazo. ¡Pero nada ni nadie te detuvo!", expresó.

"Estoy tremendamente orgulloso de ti y estoy seguro que próximamente vamos a estar celebrando tu título de ingeniera. Te amo. Gracias por hoy hacerme sentir el corazón lleno", agregó.

Aparte de los muchos mensajes de felicitaciones, resaltó el de una seguidora que preguntó si no había una foto de Laura con su padre en la ceremonia. La respuesta del artista fue tajante: "No, porque el padre está trabajando en México. La universidad no se paga sola. Así que el padre la vio online".

Instagram @iamdelafuente

Por su parte, tal parece que Angélica Castro estaba en un viaje que coincidió con el evento, pues horas antes había publicado en sus historias una imagen suya en el templo Tirta Empul en Bali, Indonesia.

La recién graduada posó en solitario y también con su pareja, Paulina Rojas, sosteniendo su diploma con expresión de alegría y satisfacción.

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