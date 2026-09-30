Cristián de la Fuente publica emotivo mensaje para su hija Laura en su cumpleaños: "Fue ayer cuando..."

30 sept. 2026 - 13:45 hrs.

Este miércoles 30 de septiembre es el cumpleaños de Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente; es por esto que este último le dedicó un extenso post en Instagram.

Cristián siempre ha demostrado ser muy cercano a Laura y, pese a la separación que tuvo con Angélica, nunca involucró esto en la relación que tenía con su hija.

Por lo mismo, en su cumpleaños número 22, el también actor y piloto dejó un mensaje para Laura, quien siempre será su motivo de seguir adelante.

El saludo cumpleañero de Cristián de la Fuente a Laura

"Hoy cumples una vuelta más alrededor del sol. Como pasan los años. Fue ayer cuando te tenía en brazos con solo una mano...", dijo en un comienzo de la Fuente.

Enseguida, agregó que "hoy por trabajo lamentablemente no puedo estar ahí para darte un abrazo, pero te lo mando desde acá con todo mi corazón".

"Estas fotos son de nuestra celebración "anticipada" que tuvimos de tu cumple... Que la vida nos regale muchas más. Te amo", precisó de la Fuente, mientras que en los comentarios Laura agradeció a su padre el gesto.

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