"Un capuchino en el piso 154": Maura Rivera y Mark González se deleitan en la cima del Burj Khalifa en Dubái
El viaje en pareja de Maura Rivera y Mark González los llevó a un nuevo destino, Dubái, donde se deleitaron con las maravillosas vistas que ofrece el edificio más alto del mundo.
Luego de que el exfutbolista asistiera a un evento de su antiguo equipo CSKA Moscú, los esposos dejaron atrás Rusia para hacer una breve visita a los Emiratos Árabes Unidos.
Maura Rivera y Mark González en Dubái
"Ahora vamos saliendo a Burj Khalifa, que ese no lo conocemos, porque nosotros vinimos muchos años atrás y a ese lugar no fuimos", comentó Maura Rivera en sus historias de Instagram tras su llegada a Dubái.
Seguidamente mostró su trayecto por las calles de la gran metrópoli hacia la edificación de 163 pisos y más de 800 metros de altura.
Una vez allí, la pareja apareció en The Lounge, un elevado salón VIP con vista panorámica a la ciudad. "Estoy acá tomándome un capuchino en el piso 154", comentó la influencer en uno de sus videos.Ir a la siguiente nota
"Y yo estoy grabando", agregó su esposo mientras hacia una toma de ambos. Por último, la exbailarina entregó a sus seguidores un vistazo de Dubái desde un mirador del edificio, a la vez que modelaba el vestido que compró para la ocasión.