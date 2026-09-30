"Un capuchino en el piso 154": Maura Rivera y Mark González se deleitan en la cima del Burj Khalifa en Dubái

30 sept. 2026 - 13:15 hrs.

El viaje en pareja de Maura Rivera y Mark González los llevó a un nuevo destino, Dubái, donde se deleitaron con las maravillosas vistas que ofrece el edificio más alto del mundo.

Luego de que el exfutbolista asistiera a un evento de su antiguo equipo CSKA Moscú, los esposos dejaron atrás Rusia para hacer una breve visita a los Emiratos Árabes Unidos.

Maura Rivera y Mark González en Dubái

"Ahora vamos saliendo a Burj Khalifa, que ese no lo conocemos, porque nosotros vinimos muchos años atrás y a ese lugar no fuimos", comentó Maura Rivera en sus historias de Instagram tras su llegada a Dubái.

Seguidamente mostró su trayecto por las calles de la gran metrópoli hacia la edificación de 163 pisos y más de 800 metros de altura.

Instagram @maurarivera27

Una vez allí, la pareja apareció en The Lounge, un elevado salón VIP con vista panorámica a la ciudad. "Estoy acá tomándome un capuchino en el piso 154", comentó la influencer en uno de sus videos.

"Y yo estoy grabando", agregó su esposo mientras hacia una toma de ambos. Por último, la exbailarina entregó a sus seguidores un vistazo de Dubái desde un mirador del edificio, a la vez que modelaba el vestido que compró para la ocasión.

Instagram @maurarivera27

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