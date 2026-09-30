Sebastián Jiménez regresa este sábado a Mega con Mi humano y yo: Historias de mascotas extraordinarias

30 sept. 2026 - 11:50 hrs.

Después de 18 años, Sebastián Jiménez regresa a las pantallas de Mega para conducir Mi humano y yo, un programa que tendrá como eje historias protagonizadas por mascotas extraordinarias y los humanos que luchan por ellas, las cuidan y dan una nueva oportunidad. El veterinario presentará experiencias de rescate de mascotas del maltrato, además de testimonios de compañía, superación, humor y aprendizaje.

En el primer episodio conoceremos a Tel, un galgo que tuvo que enfrentar las consecuencias del maltrato asociado a las carreras de perros. Gracias a Francisca Medina, una enfermera que se volcó a comprender sus conductas y el daño generado por el abuso físico sufrido, Tel comenzó una nueva etapa. Junto a ellos se presentará también el movimiento que busca la prohibición de las carreras de galgos, acercándonos a una problemática que sigue generando debate en nuestro país y que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional.

En el debut también conoceremos a Mini Michi, una gatita que cuando era apenas una bebé fue rescatada por Paz Medina desde un sitio eriazo. Al crecer junto a perros, aprendió sus conductas y desarrolló una particular personalidad que, con el tiempo, la convirtió en figura de su barrio y en redes sociales. Mini Michi se pasea por su comuna, Maipú, y pide atención y cariño a sus vecinos, logrando una especial comunicación con su entorno.

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Sebastián Jiménez vuelve a Mega con Mi humano y yo

Además, cada semana, Mi humano y yo contará con la sección "Mi famoso y yo", en la que reconocidos rostros compartirán el vínculo que mantienen con sus mascotas, comenzando con Karen Doggenweiler y su perro Benito.

En "El Consultorio", Sebastián Jiménez, junto a otros especialistas, entregará información clara, práctica y cercana para abordar algunas de las preguntas que los "humanos” de estas mascotas se hacen en la vida cotidiana: ¿Por qué mi perro se comporta así? ¿Cómo puedo reconocer una señal de alerta? ¿Estoy alimentándolo correctamente? A través de estas y otras preguntas, “Mi humano y yo… Cuidar es amar” buscará entregar herramientas para comprender mejor a las mascotas y fortalecer el vínculo que se construye con ellas.

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Mi humano y yo... Cuidar es amar se estrena este sábado 3 de octubre a las 15:00 horas por las pantallas de Mega.

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