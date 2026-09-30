"Ha tocado duro": Valentina Roth actualiza el estado de salud de su gato Benito

30 sept. 2026 - 11:45 hrs.

Valentina Roth lleva varias semanas con mucho estrés por la crianza de sus hijas y ahora se sumó la enfermedad de su gato Benito.

El felino lleva bastante tiempo como el fiel compañero de la bailarina, siendo un animal con mucha energía y bastante activo. Por lo que, cuando Roth notó que Benito se quedaba muy tranquilo, además de no comer y no tomar agua, se preocupó.

Y es que durante el fin de semana lo llevó de urgencia al veterinario, lugar en el que detectaron que Benito tiene una "leve peritonitis", lo que causa que la membrana que cubre su estómago esté muy inflamada.

Vale Roth actualiza estado de Benito

En uno de sus últimos videos, Vale Roth actualizó el estado de Benito, asegurando que lo sacaría de la veterinaria en la que lo tiene internado actualmente, para llevarlo a otra muy recomendada.

"Lo voy a llevar a otra en Vitacura, que es la doctora... no sé, se me olvidó, pero me la habían recomendado muchísimo mi hermana también, que cae como por Luis Pasteur. Especialista en gato, para allá lo voy a llevar", expresó.

En esa línea, cerró diciendo "ha tocado duro", mientras que su pareja Miguel de la Fuente, afirmaba que sí estaba compleja la vida.

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