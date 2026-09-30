"Lo único que te pertenece": Gala Caldirola deja fuerte reflexión de superación personal para sus seguidoras

30 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La infidelidad que sufrió por parte de Luis Jiménez convirtió a Gala Caldirola en una nueva mujer, preocupada y enfocada en sus propios proyectos y familia.

Por lo mismo, la modelo española intenta transmitir este mismo sentimiento a las miles de mujeres que la siguen en redes sociales y que pueden estar atrapadas en situaciones similares a las que vivió ella con el exfutbolista chileno u otra instancia.

Fue así como Caldirola dejó en implícito una frase que leyó hace un tiempo y de la que sacó una potente reflexión para sus seguidoras.

La reflexión de Gala Caldirola

"Leí una frase que decía, 'el verdadero crecimiento personal no tiene audiencia, pasa cuando estás cansada, cuando estás sola y aún así eliges bien', y es verdad porque al final lo único que te pertenece es lo que construyes cuando nadie te ve, cuando no esperas la aprobación externa, cuando no te dejas influenciar por opiniones externas", dijo en primera instancia.

En esa línea, añadió que "cuando realmente decides ese camino, interiorizas que esa es la versión de ti misma que quieres ser".

"Muchas veces nos pasamos la vida intentando demostrarle al mundo quiénes somos y a veces no sabemos ni nosotras mismas quiénes somos, porque nos deconstruimos y construimos todos los días en base a lo que vamos viviendo", expresó Gala, dejando la caja de los comentarios abierta para recibir opiniones.

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