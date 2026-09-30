La inesperada dedicatoria que recibieron Pangal Andrade y Melina Noto tras un vuelo: "Los esperamos..."

30 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto han pasado gran parte de los últimos meses viajando a distintas partes del mundo, siendo uno de sus destinos más recientes Brasil.

Precisamente, ambos se han convertido en una de las familias más queridas en redes sociales y con un amplio recibimiento tanto en sus plataformas como en la vida real, donde las muestras de afecto son pan de cada día.

Por lo mismo, no causó extrañeza que la tripulación de uno de sus últimos vuelos dejara un mensaje tan tierno para esta familia que se transformó en algo muy especial con la llegada de Alanna.

El tierno mensaje

Fue Melina, quien, etiquetando a Pangal Andrade, subió una fotografía del mensaje que les fue dejado durante su viaje de regreso.

La dedicatoria, que estaba firmada por al menos 4 integrantes de la tripulación, dice: "Con mucho cariño para una familia que convierte cada viaje y aventura en un recuerdo".

"Que sigan recorriendo el mundo juntos y llenando el camino de momentos inolvidables. Los esperamos en su próxima aventura", cierra la dedicatoria, a lo que Pangal y Melina agradecieron el eterno cariño con el que son recibidos siempre.

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