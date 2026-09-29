Con un sensual vestuario tribal: Pamela Leiva impacta con su transformación en el personaje que siempre soñó

29 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Pamela Leiva impactó a sus seguidores con una espectacular transformación, al personificar a la princesa Nadine en el show de La Monga del parque de diversiones Fantasilandia.

En el espectáculo, el personaje vestido con un sensual atuendo tribal baila hasta convertirse en gorila. Según contó la comediante, uno de sus grandes deseos era protagonizar esta escena.

Pame Leiva como la princesa Nadine

"Amaba venir para acá, porque de verdad en Fantasilandia se olvidaban las penas, se olvidaba la soledad, era un día que disfrutaba de principio a fin. Y cada vez que venía La Monga, yo soñaba con ser la Nadine", dijo Pame Leiva al público luego del show, tal y como se aprecia en una de sus historias de Instagram.

Instagram @pameleiva

"Quiero decirles que ¡por fin!, porque los sueños se hacen realidad. No se pongan los límites en la mente, porque uno lo puede conseguir todo", siguió diciendo.

La humorista compartió además un post donde se aprecia a detalle el revelador traje que lució para su transformación: una falda de tiro bajo, con flecos y aplicaciones metálicas, un crop top de escote halter con copas metalizadas y sandalias estilo romano con trenzas hasta media pierna.

Leiva complementó su estética de princesa Nadine con una corona plateada sobre su cabello suelto extralargo.

"Gracias a todo el equipo por cumplir mi sueño de niña (...) Me sorprendo del poder de manifestar que tengo", escribió en la publicación.

"Amiga, lo hiciste espectacular"; "¡Es que lo hiciste a la perfección! Demasiado top"; "Preciosa, me encanta como te ves"; "Eres imparable", comentaron algunos de sus fans.

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