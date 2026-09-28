Unión Española vs Universidad Católica: Mira en VIVO este partido por la Liga Femenina en Mega 2

28 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Mega 2 transmitirá este miércoles 30 de septiembre el duelo entre Unión Española y Universidad Católica, por una nueva jornada del fútbol femenino nacional.

El encuentro tendrá como escenario el enfrentamiento entre dos equipos que buscarán avanzar en la fase decisiva del campeonato, en un partido que promete una nueva disputa entre hispanas y cruzadas.

La transmisión contará con el equipo de Megadeportes, con Marcelo González a cargo del relato y Alejandro Astudillo en los comentarios, llevando todos los detalles del compromiso a través de Mega 2.

Unión Española y Universidad Católica ya se enfrentaron durante la temporada, por lo que este nuevo cruce será una oportunidad para ambos elencos de volver a medirse y buscar un resultado positivo en esta instancia.

De esta manera, Mega 2 se prepara para una nueva jornada de fútbol femenino en televisión abierta. La cita es este miércoles 30 de septiembre, desde las 17:30 horas, con Unión Española frente a Universidad Católica.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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