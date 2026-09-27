"La mamá más linda": Cony Capelli luce su embarazo de manerea relajada en la piscina

27 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Para Cony Capelli, la dulce espera por el nacimiento de su hijo junto a su expareja, Sebastián Daroch, transcurre con absoluta calma, entre sus múltiples compromisos profesionales y momentos de profunda conexión personal.

Así lo mostró en una reciente publicación en Instagram, donde se dejó ver completamente relajada, en medio de una apacible tarde en la piscina.

Cony Capelli luce su embarazo en la piscina

En una de las imágenes que compartió, la bailarina luce un favorecedor bikini naranja estampado mientras flota plácidamente con la ayuda de un bastón de piscina y sostiene con infinita delicadeza su vientre.

Instagram @conycapelli

"Reconstruyéndome",escribió la modelo junto a su post, el cual rápidamente acumuló varios mensajes de apoyo de parte de sus fans, como: "La mamá más linda".

"Esta mamita está cada día más linda y radiante", "", "Nunca estarás sola, nos tienes a todos y todas nosotras", fueron algunos de los comentarios que recibió Constanza.

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