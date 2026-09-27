"Era mucha gente...": Gabriel Prieto revela sensorial experiencia mientras estaba inducido en coma por Covid

27 sept. 2026 - 11:26 hrs.

El actor Gabriel Prieto repasó cómo fue su experiencia luego de estar cerca de morir por el Covid, instancia que lo dejó con bastantes secuelas por un largo tiempo.

Precisamente, el recordado actor de muchas producciones nacionales conversó con Las Últimas Noticias y aclaró que recién este año se considera una persona sana y al 100% de sus capacidades tras la enfermedad.

Y es que a raíz del caso de Rodrigo Huenchún, un hombre que fue dado por muerto en pandemia por confusión y que sigue sufriendo las consecuencias legales de no existir, Prieto entregó su propio testimonio al medio de comunicación antes citado.

Gabriel Prieto cuenta cómo fue vivir con Covid

"Nunca me vi desdoblado, pero sí tuve muchas experiencias sensoriales, no exactamente lo que habla la gente de la famosa luz al final del túnel y todas esas cuestiones, pero sí tuve una experiencia bien especial", relató Prieto del coma en el que estuvo inducido por el Covid.

En esa línea, agregó que "me arrastraba por un pasillo formado por personas a los costados; yo les veía solo las piernas. Era mucha gente, pero no podía mirarle la cara. Es el recuerdo más vívido que tengo: entre medio de las piernas de esas personas de repente se asoma una viejita muy bajita y arrugada que me queda mirando y me dicen 'no se preocupe, Gabrielito, que aquí lo vamos a cuidar muy bien'".

"Esas palabras textuales jamás las olvidaré. No sé si fue una experiencia de la otra vida o un portal de un lado para el otro, no tengo idea, pero sí sé que me marcó mucho", afirmó.

Asimismo, Prieto aclaró que se considera a sí mismo como un sobreviviente y un redivivo: "Cuando caí al hospital, el primer mes estuve en coma inducido, en tan malas condiciones que me tuvieron entubado entero".

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