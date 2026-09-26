"Súper recomendado": Disley Ramos y su pololo confiesan los tratamientos que se hicieron juntos

26 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Una atractiva sonrisa puede abrir muchas puertas y, por esta razón, Disley Ramos y su pololo, Claudio Valdivia, decidieron acudir a un especialista para mejorar el aspecto de sus dientes.

En su caso, ambos visitaron la clínica del conocido cirujano dentista Leonel Vargas, quien es la pareja actual de la comediante Pamela Leiva.

¿Qué tratamientos dentales se hicieron Disley y su pololo?

En un vídeo que compartió en sus historias de Instagram, Disley reveló que se sometió a un blanqueamiento dental. "Yo me hice uno de 15 minutos porque ya me había realizado el procedimiento antes", señaló.

Instagram @disleyramoses

Por su parte, Valdivia optó por una profilaxis (limpieza) antes de aclarar el tono de su dentadura por primera vez, un procedimiento que tomó cerca de media hora.

Sobre esta completa intervención, el exchico reality expresó con satisfacción: "Como yo tengo contención abajo, se me acumula harto sarro, así que muy bien, superrecomendado".

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