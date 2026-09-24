"Le estaban saliendo cositas en los ojos": Ignacia Antonia actualiza estado de salud de su hija

24 sept. 2026 - 18:15 hrs.

Ignacia Antonia actualizó el estado de salud de su hija Amelia para tranquilizar a sus seguidoras, luego de que pasara unas complicadas horas con la bebé.

Precisamente, la influencer había compartido en historias previas que Amelia no estaba muy bien e incluso aseguró que si tuviera un deseo como madre, pediría que su bebé se quedara en una burbuja para que nada le pasara.

Esto llamó la atención de las usuarias, quienes de inmediato comenzaron a preguntar a Ignacia por lo que estaba pasando con su bebé en privado.

Ignacia Antonia actualiza el estado de su bebé

"Ya amaneció mucho mejor, ¿cierto? Había estado preocupada porque como que le estaban saliendo cositas en los ojos", comentó, y agregó que era como "si los moquitos se le hubiesen ido a los ojos".

"Pero bueno, ya estamos bien, estamos con ánimo porque se le notaba mucho que estaba enfermita", dijo emocionada, y volvió a recalcar el comentario de la burbuja.

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