El orgullo de Flavia Medina por nuevo paso de su hija en deporte de contacto: "Cosas de mamis"

24 sept. 2026 - 14:40 hrs.

La maternidad cambió por completo la vida de la modelo argentina Flavia Medina, ya que giró por completo todo su trabajo hacia la crianza y educación de su hija.

Y aunque durante los últimos meses sufrió una lamentable pérdida de embarazo que le causó bastante dolor, Flavia supo reponerse y volver a enfocarse en la niña que tiene con su pareja Leo Opazo.

A raíz de esto, la argentina compartió un emotivo momento que vivió durante esta semana con Helena, quien dio un paso enorme.

El orgullo de Flavia Medina

"Hoy mi corazoncito se llenó de ternura acompañando a mi pequeña a su primera clase de artes marciales", escribió Flavia, posteando una selfie de ella en el tatami de entrenamiento donde su hija disfrutó de su entrada a esta clase de deportes.

Enseguida, la modelo aseguró que para ella fue muy "lindo verla tan feliz disfrutando", y añadió que son "cosas de mamis", para luego postear un video de la niña en el entrenamiento.

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