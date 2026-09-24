El innovador tratamiento de Disley Ramos para tratar la ansiedad y el estrés

24 sept. 2026 - 13:20 hrs.

Para Disley Ramos la salud y el bienestar personal son importantes, por ello se está sometiendo a un tratamiento que le ayuda a regular su cuerpo y su mente.

En medio de sus habituales publicaciones llenas de humor y de sus momentos con su pololo Claudio Valdivia, la ex chica reality reveló el método antiestrés que empezó a probar hace poco.

Tratamiento de Disley Ramos

Disley Ramos compartió en sus historias de Instagram un close up de su oreja, en cuya parte superior se apreciaba un parche adhesivo.

"Les quiero mostrar mi orejita, me estoy haciendo medicina china, auriculoterapia, se ponen en puntos específicos con una semilla debajo que presiona", dijo inicialmente.

Instagram @disleyramoses

"Es para ayudar a mi cuerpo con la ansiedad, el estrés, el sueño y dolores de guatita. Dependiendo de lo que sufren o necesitan, se ponen en ese punto en específico", explicó, para luego prometer actualizar a sus fans sobre el resultado. "Les voy contando qué tal, ¡por el momento muy bien!", dijo.

¿Qué es la auriculoterapia?

Un artículo de la Universidad de Miami (University of Miami Health System) explica que este método terapéutico utiliza la oreja para tratar dolores y dolencias en distintas partes del cuerpo.

El acupunturista aplica pequeñas semillas, o también balines sintéticos, que estimulan puntos de presión que pueden aliviar afecciones como ansiedad, insomnio, migrañas, alergias, problemas de la piel, entre otras.

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