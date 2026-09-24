El mensaje de Emilia Dides tras días de rumores sobre quiebre con Sammis Reyes: "Dentro de tu corazón..."

24 sept. 2026 - 11:20 hrs.

Las últimas semanas han sido complejas para Sammis Reyes, cuyo nombre salió a relucir a inicios de mes en el caso de un gimnasio allanado por tráfico de drogas.

Reyes aclaró públicamente que no estaba vinculado con el centro deportivo y que solo fue contactado para ser rostro de este. El fin de semana volvió a aparecer en los titulares, esta vez por su supuesto quiebre con la madre de su hija, Emilia Dides.

El intercambio de mensajes de Sammis Reyes y Emilia Dides

El pasado domingo, Sammis Reyes pareció reaccionar a los rumores de su separación de Emilia Dides, al publicar en sus historias de Instagram una romántica postal junto a ella, con un "te amo".

Ahora es la cantante quien se manifiesta en favor del escritor y exjugador de la NFL, al publicar una fotografía en pareja, con un mensaje de apoyo.

Instagram @emiliadides

Si de algo estoy segura, pero sobre todo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad. Love you (te amo)", escribió la modelo.

Pero el cruce de gestos no quedó ahí, pues el deportista reposteó la imagen con un afectuoso comentario. "Dios está con nosotros. Te amo con todo mi corazón", expresó el autor de "Elige o elegirán por ti".

Instagram @sammisreyes

Más tarde, Reyes compartió un descargo por los rumores que lo han afectado últimamente y aseguró estar recibiendo amenazas.

"Primero inventaron que estuve en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro (...) Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados", afirmó.

Instagram @sammisreyes

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