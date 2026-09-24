Ángela y María José Prieto recuerdan a su hermana menor a un mes de su muerte: "Ha pasado una eternidad"

24 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Hace un mes, el mundo del espectáculo y las artes se vio fuertemente afectado por la inesperada muerte de Paz Ramírez, querida cineasta y hermana menor de las actrices Ángela y María José Prieto.

Y es que Paz fue atropellada por un conductor mientras ella se devolvía a buscar a su mascota que se había quedado en la calle. Mismo hecho que causó tanto impacto en Chile y removió a demasiadas personas.

Ya ha pasado un mes y sus hermanas, con el dolor intacto, decidieron recordar a su "conchito" con unas bellas y sentidas palabras.

Ángela y María José Prieto recuerdan a su hermana

"Hoy se cumple un mes. Apenas un mes. Pero para mí se siente que ha pasado una eternidad. ¿Será por el enorme cansancio que siento? ¿Será por lo abrupta y violenta que fue tu partida? ¿Será porque aún nos queda un largo camino por recorrer para hacer justicia?", partió diciendo Ángela, en una publicación que también contaba con la colaboración de María José.

En esa línea, Ángela contó: "Me sorprende la fortaleza de nuestra familia, que aun estando rotos seguimos entregando amor e intentando avanzar, aunque sea a paso lento".

Dicho esto, expresó que fue difícil pasar un 18 de septiembre sin ella. Sin embargo, logran encontrar a Paz en distintas acciones del día que las ayudan a mantener viva su memoria y pensando que la cineasta está con ellas.

"Sé que mi energía volverá a enlazarse con la tuya en algún momento. Pero es inevitable no extrañar tocar tu piel morena y suavecita. Querer tanto mirarte a los ojos y poder sentirte Paz, sin decirnos nada, solo sentirte", aseguró la actriz.

Finalmente, cerró diciendo: "Seguiré valorando los buenos momentos, priorizando la familia y los afectos, gozando de la buena mesa y sintiendo el cuerpo vibrar cada vez que baile una canción que me recuerde a ti. Te amo fuerte, Pachuca".

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