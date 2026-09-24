Skar Labra comparte el antes y después de su departamento y pide consejos: "Acepto cualquier crítica"

24 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Skarleth Labra pidió recomendaciones de decoración a sus seguidores para renovar su departamento, pues, como lo dijo en sus historias de Instagram, lo tenía algo abandonado.

La bailarina compartió un par de imágenes del antes y después de su living, cuya apariencia cambió por completo solo con añadir algunos detalles decorativos.

Nueva decoración de Skar Labra

"Hoy quise arreglar un poco mi departamento, lo tenía botado, así que me digné a decorarlo un poco y comprarle cositas para que sea vea bonito", escribió Skar Labra sobre una imagen de su sala de estar, donde el elemento central era un sofá con un par de cojines básicos.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

El área lucía despejada, con el piso de madera completamente descubierto y sin accesorios decorativos. Pero el ambiente cambió notoriamente luego de un toque de cariño.

Labra añadió una gran alfombra con diseño geométrico en tonos grises, crema y blanco, e incorporó al sofá diferentes cojines, unos a rayas y otros en tonos azules.

Además, sumó una planta de interior en un macetero blanco con base de madera, una cesta con una manta en el fondo y colgó un delicado cuadro con motivos florales.

"¿Igual sí, o no? Jajaja, acepto cualquier crítica y ayuda para decorar, me falta la mesa de centro y otras cositas", expresó la influencer al compartir el resultado de la transformación.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

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