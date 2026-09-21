El impresionante antes y después de Skarleth Labra tras cinco meses de intensas rutinas en el gym

21 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Desde inicios del pasado mes de mayo, Skarleth Labra empezó a compartir en sus redes sociales videos de sus exigentes rutinas de ejercicios en el gimnasio.

La reina de Viña 2026 entrena desde abril bajo la guía del personal trainer y kinesiólogo Israel Lucero Díaz, a quien siempre expresa su agradecimiento y admiración. Y al cabo de casi cinco meses, los resultados son notorios.

Skar Labra antes y después de duro entrenamiento

En uno de sus primeros videos desde el gym, Skar Labra apareció junto a su madre, con quien en varias oportunidades se le ha visto ejecutar difíciles ejercicios enfocados en fuerza y musculación, tanto con el propio peso corporal como con pesas y aparatos.

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La influencer está complacida con la transformación que ha experimentado su cuerpo tras esta temporada de complejas rutinas.

Así lo expresó en sus historias de Instagram, donde compartió un par de imágenes para evidenciar su evolución. "Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después, porque wtf (...) Hasta la cara se me desinflamó. Brígido", comentó.

Labra instó a sus seguidores a entrenar como ella, pero dejó claro que la alimentación también es clave para obtener resultados óptimos.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

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