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El impresionante antes y después de Skarleth Labra tras cinco meses de intensas rutinas en el gym Instagram @skarleeeeeeeeeth

El impresionante antes y después de Skarleth Labra tras cinco meses de intensas rutinas en el gym

  • Por Morella Rivas

Desde inicios del pasado mes de mayo, Skarleth Labra empezó a compartir en sus redes sociales videos de sus exigentes rutinas de ejercicios en el gimnasio.

La reina de Viña 2026 entrena desde abril bajo la guía del personal trainer y kinesiólogo Israel Lucero Díaz, a quien siempre expresa su agradecimiento y admiración. Y al cabo de casi cinco meses, los resultados son notorios.

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Skar Labra antes y después de duro entrenamiento

En uno de sus primeros videos desde el gym, Skar Labra apareció junto a su madre, con quien en varias oportunidades se le ha visto ejecutar difíciles ejercicios enfocados en fuerza y musculación, tanto con el propio peso corporal como con pesas y aparatos.

 
 
 
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La influencer está complacida con la transformación que ha experimentado su cuerpo tras esta temporada de complejas rutinas.

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Así lo expresó en sus historias de Instagram, donde compartió un par de imágenes para evidenciar su evolución. "Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después, porque wtf (...) Hasta la cara se me desinflamó. Brígido", comentó.

Labra instó a sus seguidores a entrenar como ella, pero dejó claro que la alimentación también es clave para obtener resultados óptimos. 

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