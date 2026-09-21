Los gestos de Sammis Reyes en medio de rumores de quiebre con Emilia Dides: "Están atravesando una crisis"

21 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Los seguidores de Sammis Reyes y Emilia Dides notaron que durante el último par de semanas desaparecieron casi por completo las habituales interacciones de la pareja en redes sociales.

Esto generó sospechas de un quiebre entre la ex reina de belleza y el exjugador de la NFL, un tema al que la periodista Cecilia Gutiérrez dedicó un video la noche del domingo.

Los mensajes de Sammis Reyes en medio de rumores de quiebre

"Puedo contarles que ellos están distanciados, que están atravesando, podría decirse, por una especie de crisis", dijo Gutiérrez en su publicación sobre Sammis Reyes y Emilia Dides.

"Lo que a mí me han contado es que el fin de semana pasado ella estuvo sola con su hija, bueno, y una persona que la ayuda en un departamento en Reñaca. Este fin de semana de 18 tampoco lo pasaron juntos", agregó.

La comunicadora destacó que Emilia y Sammis son padres de una niña pequeña y comparten proyectos por los que vale la pena luchar. "Los cercanos a ellos me dicen que efectivamente están atravesando una crisis, esperemos que se solucione de la mejor manera", finalizó.

Poco después de publicarse estas declaraciones, Reyes compartió en sus historias de Instagram una romántica fotografía en la que Dides lo abraza mientras él captura el momento con su celular.

"Te amo", escribió sobre la imagen en la que etiquetó a la madre de su hija. Pero ese no fue su único gesto en los últimos días.

Instagram @sammisreyes

El viernes la modelo publicó un post en ocasión de las las Fiestas Patrias, donde Sammis le dejó un afectuoso comentario. "Feliz 18, mi amor. Te amo", escribió.

"Yo ya estaba preocupada. Gracias a Dios"; "¿Cómo que no estaban juntos? Casi dejé de creer en el amor"; "No se separen, por favor, hacen una hermosa pareja", dijeron algunos internautas. Sin embargo, la Miss Chile 2024 no respondió al mensaje de su pololo.

Instagram @emiliadides

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