"Lo siguiente es un trámite": Esto fue lo que tuvo que mejorar Michelle Carvalho para iniciar su cambio físico
La idea del cambio físico en Michelle Carvalho surgió hace bastante tiempo y recién hace un par de meses la modelo brasileña decidió llevarlo a cabo.
Y es que la también figura de realities había afirmado en varias ocasiones que ella no tenía intenciones de bajar de peso, ya que así se sentía cómoda y no le molestaba.
Sin embargo, esto cambió durante los últimos meses a raíz de un proceso por el que pasó Michelle y que de a poco ha decidido compartir con sus seguidoras.
El proceso de Michelle Carvalho
Precisamente, la modelo brasileña subió un video a Instagram donde se le puede ver realizando distintos tipos de ejercicio en el gimnasio, mientras se puede leer: "Para comenzar mi cambio físico, primero tuve que cuidar mi salud mental".
Asimismo, de fondo suena su reconocido audio en el que decía que podía estar mejor físicamente a sus 31 años, pero simplemente no quería y no tenía intenciones de hacerlo, ni de ir al gimnasio, ni de comer sano.
De igual forma, en la descripción del video escribió: "una transformación no es solo un cambio físico, sino que también es fortalecer la mente con suficiente amor propio", y agregó: "cuando eso está resuelto, lo siguiente es un trámite".
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