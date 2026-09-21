Pura clase: El elegante y lujoso outfit de Tonka Tomicic para la última noche de la Pampilla de la Gente

21 sept. 2026 - 11:00 hrs.

La Pampilla de la Gente fue un éxito rotundo y la animadora Tonka Tomicic no dejó dudas de aquellos con un look que sacó más de un suspiro entre hombres y mujeres.

Precisamente, este domingo 20 de septiembre se vivió la última jornada de este evento, que también contó con un lado solidario, donde se presentaron Tomo Como Rey, Organización X, Hombre Pan y los legendarios Viking's 5.

El look oscuro de Tonka Tomicic para la última noche

Para la noche de cierre de la Pampilla de la Gente, Tonka Tomicic se lució con un look muy distinto al de la noche previa, donde usó un vestido rosado oscuro, con un elegante tejido encima y dos flores metálicas al centro.

En esta ocasión, la animadora utilizó una pieza central, un corsé ajustado de tono oscuro con escote corazón marcado que continúa hasta la falda utilizada en su parte inferior.



Asimismo, esta falda se ciñe a la figura y cuenta con un acabado brillante, sutilmente rayado a lo largo del tejido, lo que genera un efecto de destellos con la luz del escenario de la Pampilla de la Gente.

De igual forma, contó con varios accesorios de la marca Swarovski, destacando su collar, mientras que su peinado estuvo a cargo de Enrique López, quien la dejó con ondas suaves.

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