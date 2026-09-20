Angélica Castro encanta con romántico look total white de blusa estilo capa: Este es su precio

20 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Angélica Castro volvió a protagonizar un momento icónico de moda al compartir en sus historias de Instagram un look total white bastante único que usó para una tarde en la piscina.

Se trató de un set etéreo y de estilo romántico que la artista creó en torno a una blusa diseñada por la modista chilena Nicoletta Valentina, como reveló en su registro.

Así viste Angélica Castro para ir a la piscina

En las imágenes, la actriz lució un mágico crop top blanco de botones al frente, cuello camisero y puños definidos. La pieza resaltó por tener una larga cola, la cual fluía con suavidad al estar confeccionada en una ligera tela de gasa.

Instagram @angelicacastro_

"Amoooo. Este set se llama capa + top", escribió sobre el diseño de esta prenda superior, valorada en 89.990 pesos chilenos según el sitio web de la marca.

Para completar su propuesta, Castro optó por combinar el llamativo diseño superior con unos cómodos shorts blancos a juego y unas bailarinas rojas vibrantes que aportaron un llamativo toque de color.

Instagram @angelicacastro_

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