Juan Pedro Verdier fue hospitalizado de urgencia luego de estar 15 días con cefalea

20 sept. 2026 - 18:17 hrs.

En medio de los festejos de Fiestas Patrias, Juan Pedro Verdier alertó a sus fanáticos al contar que estaba en el hospital por una compleja situación de salud.

En primera instancia, el comunicador subió una fotografía a su historia de Instagram donde aparecía en una camilla y, en su brazo, una vía intravenosa para administrarle medicamentos.

Junto a la imagen, el creador de contenido sorprendió al contar qué era lo que le dolía y cuánto tiempo llevaba así: "15 días con cefalea y 4 días con vómitos".

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El estado de salud de Juan Pedro Verdier

Tras lo anterior, Juan Pedro Verdier subió un video donde era trasladado en una camilla hacia una ambulancia, para llevarlo a un centro asistencial más especializado.

De la publicación del preocupante video pasaron algunas horas y el exchico reality no entregó más información sobre su estado.

Sin embargo, fue Karen Paola, su esposa, quien subió una historia donde contó que el padre de su hijo estaba hospitalizado, sin entregar mayores detalles.

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