Maura Rivera revela cuál es su lugar favorito de todos los tiempos: "Soy fan de no ir a todos lados"

20 sept. 2026 - 13:00 hrs.

A través de sus redes sociales, Maura Rivera suele compartir las fotos de los viajes que realiza a distintos países, así como de las discotecas y restaurantes que visita junto a su esposo, Mark González.

Sin embargo, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, la bailarina chilena reveló a sus seguidores cuál es su lugar favorito de todos los tiempos.

¿Cuál es el sitio preferido de Maura Rivera?

En su reel, Maura Rivera posa en distintos rincones de la habitación de su casa en Miami, Florida, donde reside con su familia desde hace varios años.

Allí, agregó una serie de reflexiones personales: "Soy fan de NO ir a todos lados, de estar feliz en la tranquilidad de mi hogar, de no perder mi energía en lo que no aporta".

Agregó que también prefiere "tener pocos, pero buenos amigos" y disfrutar de su propia compañía. Admitió que muchas veces se alegra cuando le cancelan los planes porque, para ella, no hay mejor lugar que el hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera ?? (@maurarivera27)

Todo sobre Maura Rivera