"Tanto cariño": El especial agradecimiento de Daniel Fuenzalida tras muerte de su hermano

20 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Los últimos días han sido bastante tristes para Daniel Fuenzalida, luego de la inesperada muerte de su hermano, Felipe Fuenzalida.

"Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún, quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano", expresó el animador, junto a una serie de fotos recordándolo.

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También, el comunicador destacó la labor del hombre en Bomberos: "Lo más importante es que compartimos nuestra pasión por los bomberos y la bomba. Claramente fuiste mas constante y perseverante y lograste más de 30 años en tu querida Octava".

En esa línea, es que el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar homenajeó a Felipe Fuenzalida y destacó su gran entrega y trayectoria de más de tres décadas.

La publicación de Daniel Fuenzalida

Anteriormente, Daniel Fuenzalida había contado que su hermano se fue a vivir a los 17 años a Viña del Mar para estudiar en la universidad y decidió hacer su vida ahí.

Es por eso que el comunicador se trasladó hasta la ciudad donde Felipe Fuenzalida se estableció y tuvo a su familia, para poder despedirlo.

A través de su cuenta de Instagram, el locutor publicó una foto de la costa y destacó los mensajes de apoyo que le habían llegado: "Buenas noches, gracias por tanto cariño".

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