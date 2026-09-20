Tonka Tomicic sorprendió con un look rosado que escondía un inesperado detalle en la Pampilla de la Gente

20 sept. 2026 - 10:30 hrs.

Ayer sábado 19 de septiembre se realizó la segunda jornada de la Pampilla de la Gente y Tonka Tomicic deslumbró con su look rosado.

En esta nueva jornada del evento musical, que ahora tiene un lado solidario, la animadora y Julio César Rodríguez tuvieron la oportunidad de presentar a Inti-Illimani, Payahop, La Noche, Gino Mella y Jairo Vera, quienes hicieron reír y bailar a todos los asistentes y televidentes.

El outfit de Tonka Tomicic

Con respecto a su outfit, Tonka Tomicic optó por un estilo completamente diferente al que utilizó en el primer día de la Pampilla de la Gente.

Ahora, la comunicadora usó un vestido rosado oscuro, con un elegante tejido encima y dos flores metálicas al centro. La prenda también tenía dos cortes en la parte superior.

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Con respecto al peinado, la conductora de Volverías con tu ex? 2 optó por una media cola alta, con ondas en la parte inferior. El maquillaje, por su parte, fue en tonos parecidos al vestido y con un delineado espectacular.

Según contó en su cuenta de Instagram, este traje tiene como base un sostén de una reconocida marca de lencería y las flores son dos aros que el estilista Enrique López transformó en un prendedor.

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