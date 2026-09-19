Con "una dimensión mucho más artística": Mariana Di Girolamo viste de Dior en el Festival de Cine de Toronto

19 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Mariana Di Girolamo acaparó todas las miradas en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto, en Canadá, donde posó frente a las cámaras con un elegante y romántico vestido de la casa de moda Christian Dior.

La actriz nacional asistió a este evento para el estreno de la película "Wild Horse Nine", en la que comparte créditos con las estrellas de Hollywood Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi y Parker Posey.

Así desfiló Mariana Di Girolamo en el Festival de Toronto

Mariana Di Girolamo lució un vestido largo y de estilo columna en un suave tono rosado. El diseño posee espalda descubierta, un sensual escote asimétrico y drapeados que "envuelven el cuerpo y generan volumen sin recargarlo".

Así lo indicó Titi Torrijos, en la cuenta especializada en moda The Popular Look, quien agregó que la pieza destacó por "las flores que aparecen sobre el escote, recorren el torso y caen al costado, casi como si estuvieran creciendo con el vestido".

Estos ornamentos fueron tridimensionales y sus tonos verdes, rosados y anaranjados, en contraste con el color base, le dieron al look de Dior "una dimensión mucho más artística".

"Es un vestido romántico, escultórico y muy sofisticado. Parece simple a primera vista, pero en la construcción es donde está toda la gracia", agregó Torrijos en su video.

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