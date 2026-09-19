El emotivo homenaje de Bomberos al hermano de Daniel Fuenzalida tras su fallecimiento

19 sept. 2026 - 18:34 hrs.

Hace tan solo unas horas, Daniel Fuenzalida comunicó la inesperada muerte de su hermano y evidenció el emotivo homenaje que recibió de parte de Bomberos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el locutor reveló que Luis Felipe Fuenzalida había fallecido y le dedicó emotivas palabras.

"Un beso al cielo hermano, todo muy rápido que no me convenzo aún, quedo con la tranquilidad de que te encontrarás con los papás en ese plano, recordaré las peleas cuando niños, tu gusto por el metal, la primera canción que me hiciste escuchar de Los Prisioneros, pero lo más importante es que compartimos nuestra pasión por los bomberos", expresó el comunicador.

El homenaje al hermano de Daniel Fuenzalida

Precisamente, desde la institución antes mencionada por Daniel Fuenzalida es que vinieron las despedidas a Luis Felipe Fuenzalida.

La Octava Compañía de Bomberos de Viña del Mar le dedicó un sentido mensaje en redes sociales: "Hoy nuestra compañía lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Bombero Honorario del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Sr. Luis Felipe Fuenzalida Ferdinand (Q.E.P.D.). Felipe dedicó 33 años de su vida al servicio de la comunidad a través de nuestra institución, donde se desempeñó como Consejero de Compañía, Tesorero de Compañía y Tesorero General. Su legado de entrega, compromiso y vocación perdurará por siempre en cada uno de nosotros. Enviamos nuestras más sinceras condolencias, a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento. Descansa en paz, Felipe".

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El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar también se hizo presente y homenajeó al hermano del animador: "Remecidos y con profundo pesar acompañamos a quienes compartieron junto a Felipe sus años de servicio, compañerismo y compromiso con nuestra institución".

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