"Pero siempre dieciochera": Cony Capelli reveló el inesperado problema de salud que tuvo en Fiestas Patrias

19 sept. 2026 - 16:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Cony Capelli contó que su celebración de Fiestas Patrias no había comenzado de la mejor manera.

La exchica reality subió una foto a sus historias de Instagram donde aparecía en una camilla de un hospital, mientras le inyectaban un medicamento por vía intravenosa.

Junto a la imagen, que fue musicalizada con el éxito de Los Vásquez "Miénteme una vez", la bailarina explicó cuál era su diagnóstico y se lo tomó con humor: "Gastritis, pero siempre dieciochera".

Volverías con tu ex? 2

El presente de Cony Capelli

Actualmente, Cony Capelli está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues anunció que está esperando a su primer hijo.

La linda noticia fue entregada por la comunicadora a través de su cuenta de Instagram, donde aparecían varios registros donde le contaba a sus familiares que se convertirá en madre.

En ese entonces, en los registros aparecía junto a Sebastián Daroch, el padre de su bebé, sin embargo, hace unos días reveló el quiebre de esa relación amorosa.

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