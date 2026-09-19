Vale Roth muestra su pancita de embarazada en bikini y con humor: "Presumiendo mi cinturita de 60"

19 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Valentina Roth disfruta de su rol de mamá mientras está en la espera de Cristóbal, su tercer hijo con su esposo Miguel de la Fuente.

La bailarina comentó hace poco que su mayor impulso para seguir entrenando a pesar de su avanzada gestación son sus hijas Antonia y Martina, con quienes vive momentos inolvidables llenos de juegos y diversión. Así ocurrió esta semana, cuando la influencer pasó un día de piscina junto a sus pequeñas y su marido.

Las postales de Vale Roth en traje de baño

Vale Roth compartió en sus historias de Instagram algunos registros de su escapada familiar, donde lució alegre y divertida con un traje de baño en un tono amarillo tenue.

Instagram @valeroth28

El bañador de top con tirantes y bikini con lazos laterales no solo evidenció el crecimiento de su guata de embarazada, sino también la condición física que ostenta gracias a su arduo trabajo en el gimnasio. "Presumiendo mi cinturita de 60", escribió con humor sobre un collage de postales de su día de sol.

A finales de agosto, la influencer contó que estaba en la semana 24 de su embarazo, por lo que ya está próxima a alcanzar su séptimo mes.

Instagram @valeroth28

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