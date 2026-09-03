"No sean duras para el concurso": El tajante consejo de Vale Roth a sus seguidoras tras cambio de look

03 sept. 2026 - 08:30 hrs.

Vale Roth entregó un consejo a sus seguidoras rubias a través de redes sociales que causó más de una queja, y es que la bailarina no se contuvo.

Y es que Roth vive un gran momento personal, luego de que decidiera ir a la peluquería después de seis meses y se hiciera un retoque que encantó a todas sus seguidoras.

Fue a raíz de este cambio que realizó una recomendación/consejo para quienes la siguen e intentan mantener el rubio a costa de todo.

Vale Roth y su consejo para las rubias

"Y como dato de una exrubia, se los digo, no sean duras para el concurso; de que quiero ser rubia, quiero ser rubia, weo... hay cosas que tienen que soltar", dijo en un comienzo.

Enseguida, agregó que "no, porque te cag... el pelo, te queda pajoso, si no estás peinada realmente, o sea, como de la peluquería, saliendo de la peluquería te ves horrible, se te ve el pelo pajoso".

"No, que me da rabia, algunas se cagan tanto el pelo por ser rubias. No, un poquito de iluminado; se usa el moreno ilumina, esto es como miel", comentó.

De inmediato subió otro video y aclaró "bueno, si querís ser rubia, puedes, pero gradualmente", y añadió que cada uno puede hacer lo que quiere, pero "como fui rubia, rusia, horrible, anaranjada, me ponía extensiones desde aquí; garrapatas desde aquí me pegaban las extensiones. No, qué horrible".

"Por eso hay que cuidarse el pelito; si el peluquero, tu estilista te dice 'no, no lo voy a hacer', no lo hagas, para que después se te corte todo el pelo, chicloso, y después lleguis a alegarle más encima al estilista", aseguró.

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