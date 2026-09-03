Pura ternura: Wilma González revela el outfit dieciochero que preparó para su hija recién nacida

03 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Ya estamos en septiembre y eso significa que las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina, por lo que los preparativos para las celebraciones ya dieron inicio.

Es así como la modelo y coach fitness Wilma González reveló a través de Instagram un lindo y tierno vestido que eligió para su pequeña hija Martina, quien nació de su relación con Nicolás Seguel.

Y es que, tras dar a luz a la niña el pasado 15 de junio, Martina se convirtió en todo lo que Wilma piensa y su nueva razón de vivir.

Tierno vestido que compró Wilma González a su hija

"Preparando los outfits de Martina para el 18", escribió Wilma, instancia en la que subió un video a sus historias de Instagram con la canción "La Consentida" de fondo.

En este registro se podía ver el traje que va a ocupar Martina, que está totalmente inspirado en la bandera de Chile, así como sus tiernos zapatitos y un moño que también ocupa motivo del país.

Asimismo, subió un poncho rosadito que ocupará sobre su vestido para abrigarla durante las jornadas que, por lo general, se extienden hasta la noche.

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