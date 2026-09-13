"Mi mayor motivación": Vale Roth revela la razón por la que se ejercita inspirada cada día

13 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Valentina Roth es una persona atlética y en sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con sus rigurosos entrenamientos y los diferentes deportes que practica en su día a día.

En esta oportunidad, la exgimnasta reveló a través de un video en su cuenta de Instagram la razón por la que se motiva a ejercitarse con tanta intensidad, incluso mientras espera por el nacimiento de su tercer hijo.

¿Cuál es la motivación de Vale Roth para ejercitarse?

En el registro, la creadora de contenido sigue una exigente rutina que incluye levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza con mancuernas, sentadillas controladas y movimientos orientados a mantener la estabilidad del core y la resistencia muscular.

Instagram @valeroth28

"¿Por qué entreno tanto? Para poder hacer esto", escribió en su video, donde luego se aprecia cómo juega en la piscina con una de sus hijas al alzarla sobre su cabeza de manera repetitiva.

"Mi mayor motivación", agregó Vale en su publicación en referencia a sus pequeñas Antonia y Martina, con quienes ejecuta desafiantes movimientos al jugar con ellas.

"Qué motivación más buena", "Qué recuerdo más hermoso le dejará a sus hijas", "Lo mejor es fomentar el deporte en los hijos", comentaron algunos de sus fans al respecto.

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