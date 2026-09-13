¡De las gambetas al pie de cueca! Matías Fernández sorprende con inesperada faceta junto a su hija

13 sept. 2026 - 14:04 hrs.

El retirado futbolista Matías Fernández sorprendió en redes sociales, pero no por sus recordadas gambetas y goles que alguna vez lo llevaron a ser considerado el mejor jugador de América, sino por su nueva e incipiente faceta.

El histórico exvolante de Colo Colo y la Selección Chilena impactó al bailar, no a rivales, sino que un pie de cueca con su hija mayor, Antonia Fernández.

El debut cuequero de Matías Fernández

A través de Instagram, la joven compartió imágenes donde "Matigol" aparece vestido con indumentaria típica de huaso, mientras que su retoña luce un colorido vestido floreado.

En las secuencias del pie de cueca, ambos se ven sonrientes y con sus pañuelos moviéndose en plena actividad de Fiestas Patrias.

Matías Fernández se tomó con humor su debut cuequero al compartir en sus historias una fotografía del momento y agregar: "¡Debuté en las cuecas con mi chinita más linda! (No me la miren mucho, por favor)".

Además, se refirió al desempeño que tuvo con su hija mayor: "Estamos listos para bailar cueca, cualquier cosa estamos a disposición", agregó.

Instagram @14matiasfernandez

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