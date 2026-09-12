Meli Noto brilla con vestido de encaje: Elevó su look con un blazer metalizado

12 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Como toda amante de la moda, Melina Noto sabe perfectamente que los accesorios claves y las piezas de carácter son el recurso infalible para elevar cualquier estilismo al instante.

Así lo demostró también en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de un look negro que usó para salir a pasear junto a su pareja, Pangal Andrade, y que contrastó con un particular blazer.

¿Cómo elevó Melina Noto su look?

En las postales, Melina deslumbra con un sofisticado y ceñido vestido negro de encaje con transparencias, mangas largas y sutiles hombros descubiertos.

Instagram @melinoto

Para complementar esta base, la comunicadora sumó un llamativo maxicinturón con tachas y una cartera con detalles metalizados. Sin embargo, el verdadero cambio lo aportó un blazer metalizado en un vibrante tono plateado.

Fue con esta última pieza con la que Noto pudo aportarle ese toque de luz y modernidad al clásico negro.

Instagram @melinoto

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