"Explotaba con nosotros adentro": Exchico reality relata momento en que su auto se incendió en plena autopista

12 sept. 2026 - 16:20 hrs.

El recordado participante de Gran Hermano Chile, Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, vivió uno de los momentos más complejos de su vida luego de que su automóvil comenzara a incendiarse mientras circulaba por una autopista.

Afortunadamente, él, como su amigo y la hija de este último, lograron abandonar el vehículo antes de que la situación empeorara.

Una traumática experiencia de la cual el propio Bambino mostró imágenes en sus historias de Instagram, donde también relató el terror que vivió.

Según expuso, el hecho ocurrió cuando se dirigía al mall Parque Arauco para comprar un regalo por el cumpleaños de su mamá.

El momento de terror de Bambino

"Venía superlento, como a 70, 80 kilómetros por hora en la autopista y empezó a llenarse de humo el auto", afirmó.

De un momento a otro, aseguró que "se empezó a estancar el volante y paré. Obviamente sabiendo que es peligroso hacerlo en la autopista, pero no me quedaba de otra".

"De verdad se lo juro, jamás en mi vida, solo en películas, había visto que un auto se incendiara tan rápido. De verdad que yo calculo que no fue más de dos minutos. Se quemó completo. Alcanzamos a bajarnos y el auto explotó", reveló el exchico reality.

Altamirano aseguró que "después hablamos con un mecánico y nos dijo que si nosotros andábamos tres, cinco minutos más y el auto explotaba con nosotros adentro".

"Lo importante es que estoy bien, mi amigo y su hija están bien. Gracias a Dios y a mi abuelita que está en el cielo que les puedo estar contando esto", expresó.

Mientras que en el video donde muestra lo ocurrido, manifestó que "la vida es muy frágil, gracias a todos por el cariño y la preocupación".

Instagram @fernandoaltamiranovega

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