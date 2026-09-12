Vanesa Borghi muestra un preparativo clave para su boda por la iglesia: "Yo te elijo a ti"
A pesar de su apretada agenda, Vanesa Borghi le está poniendo esmero a los preparativos del matrimonio con su pareja y padre de sus hijos, Carlos Garcés.
A finales del mes pasado, la presentadora argentina madrugó para estar de primera en la fila del Registro Civil y así poder reservar la fecha que eligió para la ceremonia legal.
Antes estuvo probándose vestidos de novia y ya escogió uno de los que lucirá en la boda eclesiástica, pautada para el 8 de enero próximo. En esa misma línea, mostró otro paso que está dando antes del esperado evento.
Preparación de Vanesa Borghi para su matrimonio
En medio de varias publicaciones sobre eventos a los que asiste en estos días, Vanesa Borghi dio un vistazo a otro de los preparativos para su enlace religioso.
La modelo publicó en sus historias de Instagram la imagen de un folleto de los que se utilizan en las charlas prematrimoniales exigidas por la Iglesia Católica, titulado "Yo te elijo a ti para siempre".Ir a la siguiente nota
"Preparación de novios y apoyo para matrimonios", se lee en la portada de la guía publicada por la editorial católica Nueva Patris.
Aunque Borghi no dio más detalles, la postal refleja que avanza con entusiasmo en su camino al altar.
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