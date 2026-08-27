"¡Logrado! Ya tengo la fecha": La determinación de Vanesa Borghi para reservar la hora de su matrimonio civil

27 ag. 2026 - 14:30 hrs.

Vanesa Borghi se casará por la iglesia con su prometido Carlos Garcés el próximo 8 de enero, una ceremonia para la que ya empezó a elegir varios vestidos de novia.

Este jueves la presentadora de Familia por el Mundo anunció que ya reservó la fecha y hora para su matrimonio civil. Y para que nadie le arrebatara el día que había seleccionado, llegó muy temprano a la oficina del Registro Civil en Las Condes.

La reserva de fecha del matrimonio civil de Vanesa Borghi

"Nadie me va a ganar la hora del civil ya que soy la primera en la fila; lógico, si aún no son las 7:00 am y abren a las 8:30", escribió Vanesa Borghi sobre una imagen suya en la mencionada sede del Registro Civil.

En una siguiente historia de Instagram la modelo argentina opinó que el proceso para que un funcionario oficie una boda civil a domicilio "es muy raro".

Instagram @vanesaborghi

"Es por orden de llegada, y por día hay pocos cupos, creo que 3; pero también depende de la comuna. Tienes que venir presencial exactamente 3 ó 6 meses antes de la fecha cuando quieres realizar el matrimonio. Si llegas tarde puede ganarte otra persona la hora", escribió.

Miniutos después contó que todavía no habían iniciado los trámites y ella era la única en espera para ser atendida.

"No ha llegado nadie, solo los funcionarios, así que... soy la primera. Tengo ganas de ir al baño, pero no me pienso mover", expresó con determinación.

Finalmente, Borghi publicó una fotografía en la que posa feliz con el documento de reserva en sus manos. "¡Logrado! Ya tengo la fecha para el matrimonio", escribió. Sin embargo, no reveló cuándo será la cita.

Instagram @vanesaborghi

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