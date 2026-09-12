"Amar también es soltar": La inesperada reacción de Gala Caldirola tras entrevista de Luis Jiménez

12 sept. 2026 - 14:03 hrs.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales tras la reciente entrevista donde Luis Jiménez se refirió a su quiebre con Gala Caldirola, luego de que ella se enterara de la infidelidad con María José López.

Quien no quedó indiferente a las palabras del "mago" fue precisamente la española. La noche del viernes realizó una publicación en su Instagram casi coreográfica con las declaraciones de su expareja.

La reflexiva publicación de Gala Caldirola

Se trató de un video que muestra distintos momentos íntimos, presumiblemente de las últimas semanas. Y es que incluso aparece llorando junto a una gran cantidad de maletas y a bordo de un avión.

Junto con las imágenes, Gala escribió un reflexivo mensaje en el que dejó entrever una directa respuesta a Jiménez tras todo lo vivido.

"A veces, no hay más veces... Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron", partió escribiendo.

"Todos mereceremos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión", agregó.

Para finalizar, Caldirola decidió dar un paso al costado por los roces con el resto de los protagonistas del escándalo, cerrando con una arenga donde hizo énfasis en su bienestar emocional.

"Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito es amarse a uno mismo. Amar también es soltar, perdonar y avanzar", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Todo sobre Gala Caldirola