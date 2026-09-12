Juvenil y alejada de la formalidad de la realeza: Así viste la princesa Leonor en su debut como universitaria

12 sept. 2026 - 10:00 hrs.

La princesa Leonor inició su vida de estudiante al cursar el pregrado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Para la heredera al trono, esta es una nueva etapa que se prolongará por unos cuatro años.

Lejos de la formalidad y la rigurosidad que exigen los actos oficiales de la Corona española, Leonor sorprendió en su debut académico con un look relajado, juvenil y completamente accesible.

¿Cómo vistió la princesa Leonor su primer día en la universidad?

Para su llegada al campus de Getafe, la joven optó por un conjunto casual que fácilmente pudo pertenecer al armario de cualquier chica de su edad: blusa blanca y jeans rectos, cartera negra y zapatillas.

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A pesar de esto, Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada en moda The Popular Look, señaló que su outfit no fue elegido al azar. "Las zapatillas son las icónicas Onitsuka Tiger y el bolso es de la marca española Mas1", detalló.

Agregó que "si Leonor ha hecho algo bien en su estilo estos últimos 20 años, ha sido esto: entender cuándo tiene que vestirse como futura reina y cuándo simplemente como una estudiante", resaltó.

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