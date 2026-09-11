"Encontré al mejor compañero": Julia Fernandes oficializa a su nueva pareja con románticas postales

11 sept. 2026 - 15:30 hrs.

Julia Fernandes hizo un sorpresivo anuncio en sus redes sociales, donde presentó al hombre con quien tiene una relación desde hace 10 meses.

La chica reality compartió un carrusel de fotografías en las que aparece junto a su nuevo pololo, etiquetado en la publicación como Anthony Newman.

El nuevo pololo de Julia Fernandes

"Gracias por este año tan increíble. Encontré por fin el mejor compañero para viajar el mundo lado a lado. Nuestras aventuras recién empiezan", escribió la modelo brasileña al presentar a su pololo en Instagram.

Instagram @juliafernandescl

"Gracias por nunca soltar mi mano. #10meses. Te amo, eres el amor más divertido que ya tuve en la vida… es como pololear con mi mejor amigo", expresó Fernandes junto a los románticos registros donde se la ve disfrutar de paseos a caballo y en la nieve, así como en fiestas y viajes junto a su galán.

La publicación generó diferentes reacciones entre los internautas, muchos de los cuales felicitaron a la influencer. Otros se dedicaron a criticar la relación, pero hubo quienes la defendieron.

"Tiene una carita de un buen hombre que te entrega sentimientos verdaderos"; "Los que dicen que ella está con él por dinero… no sé. A mí me parece súper atractivo. Su apariencia transmite madurez, protección y esa energía de hombre proveedor", se lee entre los comentarios.

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