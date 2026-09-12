Urbana y con estilo boho chic: Maura Rivera visita famosa discoteca de Miami con este look de falda metalizada

12 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Maura Rivera y su esposo, Mark González, aprovechan con frecuencia el estar radicados en Miami, Estados Unidos, para disfrutar de divertidas salidas nocturnas y desconectarse de su rutina diaria.

En esta oportunidad, la exbailarina nacional compartió en su cuenta de Instagram la foto de una de sus recientes escapadas, en la que lució un look que mezcló lo urbano con el estilo boho chic.

Look nocturno de Maura Rivera

Para visitar la famosa discoteca de música electrónica Club Space, Maura optó por un crop top tejido de escote en V en color negro. Esta prenda llena de personalidad la combinó con una deslumbrante minifalda metalizada en tono plateado.

Los complementos que terminaron de elevar su propuesta fueron unas cómodas botas negras de estilo militar, un cinturón, una cartera cruzada con flecos y unos lentes de sol oscuros.

Instagram @maurarivera27

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