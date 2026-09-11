Programación de Mega para este sábado 12 de septiembre: Revisa el horario de Coliseo

11 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 12 de septiembre, Mega ofrecerá una jornada con distintas propuestas para disfrutar durante el día, combinando contenidos culturales, viajes y entretención para los televidentes.

Durante la tarde, la pantalla contará con una variada parrilla cultural que recorrerá distintos lugares e historias a través de espacios como Tesoros de mi Barrio, A qué costo y Viajando Ando.

En horario estelar, la entretención llegará de la mano de Coliseo, que estrenará nuevo capítulo. El programa conducido por Cote Quintanilla continuará con la competencia de distintos exponentes de la comedia que buscarán conseguir la oportunidad de presentarse en el escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 12 de septiembre?

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