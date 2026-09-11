Una inundación arrasó con su casa en Maipú: Carolina y Héctor necesitan ayuda tras endeudarse con reparaciones

11 sept. 2026 - 16:45 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carolina y Héctor, vecinos de la comuna de Maipú, formaron una feliz familia con 6 hijos, pero que en el último tiempo ha pasado por momentos complejos a causa de su hogar.



El sueño de la casa propia siempre los impulsó y tras juntar el dinero para el pie, fueron estafados por gestores que les cobraron varios millones de pesos y luego desaparecieron, llevándose los ahorros que tenían.

Pero pese al traspié, no desistieron y pronto encontraron una propiedad un poco más pequeña de lo que habían pensado, pero que decidieron comprar y adaptar. La ilusión se convirtió en pesadilla por culpa de la lluvia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Yo empecé a grabar con el fin de avisarle a mi jefe que que el día lunes iba a llegar, quizás más tarde y la lluvia no paró. Era granizo, el agua empezó a subir, se empezó a caer el techo. Todos llorando, todos gritando (...) y salimos corriendo", relató Héctor.

Desde entonces viven una odisea de reconstrucción y endeudamiento: usaron tarjetas de crédito y solicitaron préstamos para reponer lo perdido mientras no tenían dónde vivir. Esta presión financiera ha generado tensión en la pareja y consecuencias físicas y emocionales, pero siguen dándose ánimo para salir adelante.

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